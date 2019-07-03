رجال الإطفاء العراقيون يخمدون حريقا في خط أنابيب نفط استراتيجي جنوبي الموصل

وأضاف المصدر أن خط الأنابيب خارج الخدمة في الوقت الراهن، كما نقلت وكالة "رويترز".

وقال المصدر إن الحريق اندلع بعد انفجار ست عبوات ناسفة بالتعاقب في قرية عين الجحش ضمن ناحية الشورة بمحافظة نينوى على بعد 70 كيلومترا جنوبي الموصل.

وأعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي، في إحصائية لها تلقت نسخة منها مراسلة "سبوتنيك" في العراق، الأحد 9 حزيران/ يونيو، أن عدد الحرائق التي شهدتها البلاد، للفترة من (8 أيار/ مايو — 8 حزيران/ يونيو) العام الجاري، بلغت 272 حادثا.

وكشفت المديرية بالأرقام، أسباب حوادث الحرائق هذه وهي:

74 حادثا بسبب عطب أسلاك كهربائية، و35 حادثا متعمدا، و25 حادثا جراء شرارة نار من الحاصودة، و22 حادثا من عقب سيجارة، و32 حادثا نتيجة مصدر نار خارجي، و84 حادثا يحدد من قبل الأدلة الجنائية.