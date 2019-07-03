دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تحصل على براءة اختراع لهاتف مميز بشاشة قابلة للتدوير ظهر على التقنية بلا حدود.

في الوقت الذي تتجه الكثير من الشركات إلى فكرة الهواتف القابلة للطي، تخطط شركة سامسونج لتصميم مختلف. فقد حصلت الشركة الكورية على براءة اختراع في الشهر الماضي لهاتف ذكي مميز بشاشة قابلة للتدوير يمكن تمديدها لجهاز لوحي كامل.

تم رصد براءة الاختراع هذه بواسطة LetsGo Digital، وهي عبارة عن مفهوم هاتف يتم سحبه من كل جانب، وعندما يتم ذلك، تظهر مساحات إضافية من الجوانب لتحويل الهاتف إلى جهاز لوحي، وهذا من شأنه أن يزيد حجم الشاشة إلى ثلاثة أضعاف عندما يتم تحويل الهاتف إلى جهاز لوحي، معتمدًا على آلية لتدوير الشاشة وإعادة وضعها في الغلاف.

يمكن استخدام حواف الإطار كمقابض لتحريك الشاشة المرنة مما يساعد على دعمها، وعند إغلاق الجهاز، تطوي الشاشة الإضافية إلى الداخل.

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تحمل براءة الاختراع اسم “Display Device، ويعتبر أمر تنفيذها معقد بعض الشيء. ولقد قامت شركة سامسونج بإظهار نموذج لشاشة مماثلة لهذا التصميم في عام 2016، حيث كانت بحجم 5.7 بوصة عند تمديدها بالكامل، وكان يبلغ سمكها 0.3 ملم.

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هذا الموضوع سامسونج تحصل على براءة اختراع لهاتف مميز بشاشة قابلة للتدوير ظهر على التقنية بلا حدود.