شكرا لقرائتكم خبر عن ملك المغرب يهنئ رئيس تونس بخروجه من المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث ملك المغرب محمد السادس، برقية تهنئة إلى الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، وذلك على إثر مغادرته المستشفى. وجاء فى برقية الملك للرئيس التونسى كما نشرها موقع "فبراير": "علمت بعميق الارتياح والسرور بنبأ مغادرتكم المستشفى، وإني لأحمد الله عز وجل على النتائج المطمئنة للعلاجات الطبية التي تلقيتموها". Advertisements وأضاف الملك: "وإذ أعبر لكم عن تعاطفي الكامل وتضامني مع فخامتكم إزاء ما ألم بكم، لأدعوه سبحانه أن يمن عليكم باستعادة كامل عافيتكم، حتى تواصلوا قيادتكم الحكيمة للشعب التونسي الشقيق صوب ما ينشده من تقدم وازدهار في ظل الأمن والاستقرار".

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