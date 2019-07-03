شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء فلسطين: إسرائيل تسرق أموالنا بعد أرضنا والفلسطينيون ينشدون الكرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطينى، أن الفلسطينيين ينشدون الكرامة، ولا تهمهم لقمة عيش إضافية، مشددا على أن أى مساعدة للفلسطينيين يجب أن تشمل الشقين السياسى والاقتصادى معا، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال اشتية خلال إطلاق فعاليات "مؤتمر سيباد" للتعاون بين دول شرق آسيا من أجل التنمية الفلسطينية فى أريحا: "أولويتنا إنهاء الاحتلال، والتنمية الاقتصادية هى أداة مساندة للأجندة الوطنية لإنهاء الاحتلال، ومن يريد أن يقدم مساعدة لفلسطين يجب أن يراها من هذا المنظور، فنحن لا نبحث على لقمة عيش إضافية، بل نبحث عن كرامة وحرية وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة".

وأضاف اشتية أن "انعقاد مؤتمر سيباد فى فلسطين لأول مرة، رسالة مهمة من الرئيس والحكومة وشعبنا الفلسطينى فى وقت حساس، ورد على ورشة المنامة، ومن يريد مساعدتنا يجب أن يتماشى مع الأجندة الوطنية الفلسطينية، فلا يمكن فصل السياسة عن الاقتصاد"

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واتهم اشتية الإسرائيليين بسرقة أموال الفلسطينيين بعد أن فرغوا من سرقة أراضيهم، حيث طالب المجتمع الدولى بإجراء "تدقيق كافة المقتطعات الإسرائيلية من أموالنا، ونأمل أن يكون هذا بشكل جدي، لأنه فى نهاية المطاف، لن نسمح باستمرار سرقة أرضنا وأموالنا".

وحمّل اشتية من سماهم بـ "مجموعة فى واشنطن" مسؤولية "خنق" المواطنين الفلسطينيين، مؤكدا أن الفلسطينيين "لن يهزموا ولن يقبلوا إلا بنيل حقوقهم الوطنية".