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وزير السياحة الأردنى يبحث مع نائب نظيره القبرصى تعزيز التعاون بين البلدين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 بحث وزير السياحة والآثار الأردني مجد شويكة، اليوم الأربعاء،مع سافان بيردوس نائب وزير السياحة القبرصي، تعزيز العلاقات الثنائية في المجال السياحي واستقطاب مجموعات سياحية وتعزيز خط الطيران بين البلدين، إضافة لتعزيز الحركة السياحية المشتركة من خلال تنظيم البرامج المشتركة التي تستهدف استقطاب السياح من اليونان أو من الأسواق البعيدة.

 

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وناقش الجانبان - خلال لقائهما اليوم وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" - سبل تفعيل التعاون السياحي وبناء قدرات العاملين في القطاع السياحي بين البلدين ورفد السوق القبرصي بالعمالة الأردنية المؤهلة وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب المشتركة.

 

كما اتفق الجانبان على ترويج البلدين من خلال إقامة رحلات سياحية مشتركة للصحفيين والإعلاميين ومكاتب السياحية والسفر، وبناء تعاون وثيق بين مكاتب السياحة والسفر الأردنية والقبرصية ،وتفعيل مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بين البلدين عام 1993 من خلال إعداد برامج تنفيذية يستفيد منها الطرفان على أرض الواقع.

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