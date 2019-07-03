السودان.. قرار لـ"العسكري" بإطلاق سراح أسرى حركة متمردة

الخرطوم / بهرام عبد المنعم / الخليج 365 أصدر رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان، "قرارا جمهوريا" بإطلاق سراح 235 من أسرى "حركة تحرير السودان" المتمردة، التي تقاتل في دارفور غربي البلاد. جاء ذلك في بيان مقتصب الأربعاء، بثه التلفزيون الرسمي. وأضاف البيان: "سيطلق سراح الأسرى فورا، ما لم يكونوا مطلوبين في قضايا أخرى". والخميس الماضي، التقى نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، رئيس "حركة تحرير السودان" مني أركو مناوي، بالعاصمة التشادية انجمينا. Advertisements وأعلن "حميدتي" ـ آنذاك ـ إطلاق سراح أسرى "الحركة"، عقب اتفاق مع رئيسها مناوي. و"حركة تحرير السودان"، هي إحدى ثلاث حركات تقاتل القوات الحكومية في إقليم دارفور. أما الحركتان الأخريان فهما "العدل والمساواة" بزعامة جبريل إبراهيم، و"تحرير السودان" جناح عبد الواحد نور. ومنذ 2003، يشهد إقليم دارفور نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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