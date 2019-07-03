روسيا تعرب عن انزعاجها من محاولات أمريكية لتقسيم سوريا

موسكو / دميتري تشيرجيو / الخليج 365
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن بلاده منزعجة من "محاولة الولايات المتحدة استخدام الأكراد لتقسيم الأراضي السورية".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، الأربعاء، بالعاصمة موسكو.
واعتبر لافروف، أن واشنطن تنتهك بذلك قرارات الأمم المتحدة.
وأعرب عن أمله أن "تتخلى الولايات المتحدة عن محاولاتها التي تفسد توازن المصالح بين المجموعات العرقية والدينية في سوريا".
ولفت لافروف، إلى أن شمال شرقي سوريا يشهد اشتباكات بين الأكراد والعرب.
وتابع: "في لقاءاتنا مع المنظمات العربية والكردية، نشرح لهم أهمية إطلاق حوار في إطار الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، ويظهر الأكراد اهتماما بالحوار".
وأوضح لافروف، "ينبغي ألا تكون هناك معايير مزدوجة في مكافحة الإرهاب، وألا تكون هناك هوادة في محاربة الإرهاب شرقي الفرات، وفي منطقة خفض التصعيد بإدلب، ونحن نطرح هذا الموضوع بشكل دائم في لقاءاتنا مع حلفائنا الغربيين وغيرهم".
وفيما يتعلق بالتوتر بمنطقة الخليج، أعرب لافروف عن قلق روسيا من الوضع في المنطقة.
وشدد على ضرورة بدء حوار بين العرب وإيران لضمان الأمن في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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