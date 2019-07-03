السودان.. توجيهات باستئناف خدمات الإنترنت

الخرطوم / الخليج 365

أعلن جهاز الاتصالات والبريد في السودان، الأربعاء، عن صدور توجيهات بتفعيل خدمات الإنترنت المفصولة منذ فض اعتصام العاصمة الخرطوم، في 3 يونيو/ حزيران الماضي.

وقال الجهاز الحكومي، إنه رفع تقريرًا فنيًا إلى المجلس العسكري الانتقالي بشأن خدمات الإنترنت، للاطلاع والمصادقة عليه، بحسب الوكالة السودانية الرسمية للأنباء (سونا).

وأضاف أنه تم "توجيه الجهات ذات الصلة بتفعيل المحول القومي للإنترنت (لم يحدد تاريخًا)، حتى يتمكن كل مقدمي الخدمات داخل السودان من مواصلة خدماتهم وعودة التطبيقات".

وفصلت السلطات السودانية خدمات الإنترنت، إثر فض اعتصام لمحتجين أمام مقر قيادة الجيش؛ مما أسقط عشرات القتلى.

واعتبر المجلس العسكري الحاكم أن الإنترنت "مهدد للأمن القومي".

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وتضع "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الاحتجاجات الشعبية، استئناف خدمات الإنترنت ضمن شروطها للعودة إلى التفاوض مع المجلس.

وتحمل قوى التغيير المجلس العسكرية المسؤولية عن فض الاعتصام، بينما يقول الأخير إنه لم يصدر أمرًا بهذا الشأن.

وتسعى الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة إلى استئناف المفاوضات مباشرة بين طرفي الأزمة بشأن تشكيل أجهزة السلطة، خلال الفترة الانتقالية.

وأعرب المجلس العسكري مرارًا اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى قوى التغيير مخاوف متصاعدة من احتمال التفاف الجيش على المطالب الشعبية للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.

ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة ضمن صراع على السلطة، منذ أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، في 11 أبريل/ نيسان الماضي؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.