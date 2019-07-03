انتشال جثة مقيم من مستنقع مائي في #المخواة

صحيفة الخليج الالكترونية باشرت فرق الدفاع المدني بالمخواة انتشال جثة مقيم يمني سقط في مستنقع مائي في وادي “الأحسبة” بمحافظة المخواة. وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن الدوريات الأمنية والفرق الإسعافية شاركت فرق الدفاع المدني للحادث حيث تم انتشال الجثة من خلال الغواصين.

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