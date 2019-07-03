تقييم_الحوادث بـ #اليمن: استهداف #ميليشيا_الحوثي في القصر الجمهوري بـ #الحديدة يعد هدفا عسكريا

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، المستشار القانوني منصور المنصور، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران تصادر محطات وقود؛ لدعم مجهودها الحربي.

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وأشار المنصور، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، إلى أن استهداف ميليشيا الحوثي في القصر الجمهوري بالحديدة يعد هدفا عسكريا مشروعا.

كما شدد المتحدث باسم تقييم الحوادث في اليمن، على أن منهجية التقييم للحوادث تعتمد على القانون الدولي.