نواب فرنسيون يخططون لزيارة دمشق ولقاء الأسد

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باريس — سبوتنيك. وقال مارياني لـ"سبوتنيك": "سنؤكد لكم الأسبوع المقبل خبر زيارتنا لسوريا لأننا حاليا في طور التحضير لهذه الزيارة التي على الأرجح سوف تجرى".

وتابع: "لو ذهبنا إلى سوريا وهو أمر وارد بنسبة 75 بالمئة، من المحتمل جدا أن نلتقي بالرئيس السوري بشار الأسد وهذا ما فعلناه أصلا من قبل خلال الزيارات السابقة التي قمنا بها".

من جهتها قالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، اليوم، إن زيارة مارياني لسوريا ستجري أواخر شهر آب/أغسطس المقبل بمناسبة بدء فعاليات الدورة 61 لمعرض دمشق الدولي التي تنطلق في الثامن والعشرين من الشهر ذاته.

وهذه ليست المرة الأولى التي سيزور فيها النائب مارياني دمشق، فقد سبق أن زارها خمس مرات خلال السنوات الأخيرة، حيث التقى في أكثر من مناسبة بالرئيس السوري بشار الأسد. ويعرّف مارياني نفسه كمدافع عن مسيحيي الشرق وقد سبق وزار عدة أديرة وكنائس في سوريا خلال فترة الحرب.

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وانتخب مارياني نائبا في البرلمان الأوروبي عن حزب التجمع الوطني خلال الانتخابات الأوروبية الأخيرة شهر أيار/مايو الماضي.

وتجدر الإشارة بأن مارياني كان نائبا عن حزب "الجمهوريين" اليميني في السابق قبل أن يترك الحزب وينضم لمجموعة مارين لوبن زعيمة حزب التجمع الوطني.