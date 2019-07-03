السودان: اعتقال عضوين في «تجمع المهنيين» بعد الدعوة للعصيان

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أعلن تجمع المهنيين السودانيين المعارض في السودان، الثلاثاء، أن قوات الأمن داهمت منازل عدد من قياداته واعتقلتهم، وحمّل التجمع المجلس العسكرى الانتقالى الذي يدير شؤون البلاد مسؤولية سلامتهم.

وذكر بيان صادر عن التجمع أنه «فى مواجهة مفتوحة وتربص واضح بعضوية تجمع المهنيين السودانيين قامت القوات الأمنية باعتقال ياسين حسن، رئيس لجنة المعلمين من منزله في الخرطوم، كما اعتقلت عبدالماجد عيدروس، المحامى في عطبرة، واقتحمت قوى مشتركة من الأمن والدعم السريع منزل قمرية عمر في الخرطوم بحثا عنها وتم تفتيش المنزل وأخذ مجموعة من الأوراق تخصها، وروعت الأسرة والجيران بحثا عنها، ونفس الأمر حدث مع عبدالخالق الطيب، عضو لجنة المعلمين، وإحسان فقيرى، عضو نقابة الأطباء الشرعية».

ودعت حركة الاحتجاج في السودان إلى عصيان مدنى في سائر أنحاء البلاد في 14 يوليو الجارى، بالتزامن مع ذكرى مرور 40 يوما للضحايا الذين سقطوا خلال فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم في 3 يونيو الماضى.

وقالت «قوى إعلان الحرية والتغيير»، في بيان: «الأحد المقبل هو يوم العصيان المدنى والإضراب السياسى الشامل في كل القطاعات المهنية والحرفية والعمالية والشعبية في العاصمة القومية والأقاليم بالتزامن مع مواكب الجاليات السودانية بالخارج، ويوم السبت المقبل عشية العصيان المدنى، سيتم تنظيم موكب أربعينية المجزرة للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين، في مناطق السودان من الخرطوم والأقاليم، إحياء لذكرى القتلى الذين سقطوا قبل 40 يوما خلال فض الاعتصام».