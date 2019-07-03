أبوظبي تشهد أول ولادة تحت الماء في مستشفى برجيل

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

أبو ظبي: الوطن

شكّلت مشاعر الراحة للولادة تحت الماء عامل جذب للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودفع بالسيدة شمّا المنصوري وزوجها السيد محمد المنصوري لأن يختارا أن تتم ولادة ابنهما في بيئةٍ هادئة يوفّرها المسبح المخصص للولادة تحت الماء الذي جرى إطلاقه حديثاً في مستشفى برجيل.

الدكتورة سوسن عبد الرحمن، استشاري طب التوليد والأمراض النسائية في مستشفى برجيل، لعبت دورها في منح السيدة شمّا تجربة ولادة مميزة، وتقول: “أدركنا أنّ الحوامل عندنا يستمتعن بتجربة ولادة فيها المزيد من الاسترخاء، بعيداً عن أيّ شعورٍ بالألم، ويعشن متعة كل مراحل عملية الولادة، وخصوصاً لناحية قدرتهنّ التامة على التحرك، من دون الحاجة لأن يتناولن أدوية تخفيف الألم، أياً يكن نوعها، بالإضافة إلى الشعور بخفة الوزن، لأنّ الماء يحمل الأمّ إلى الأعلى، خلال عملية المخاض. ويسعدنا أن عائلة المنصوري استمتعت بتجربة ولادة ملؤها الإيجابية والراحة، مع فريقنا من الإختصاصيين أصحاب الخبرة”.

من جانبها قالت السيدة شمّا المنصوري: “كنت سعيدةً جداً وأنا أتابع كل مراحل عملية المخاض، مع امتلاكي القدرة على رؤية طفلي في اللحظة الأولى لولادته، والفرصة لأن أكون أول من حمله. كما أنّ قيامي بقطع حبل السرّة شكّل تجربةً مثيرة لي”؛ ونصحت جميع النساء الحوامل بتجربة عملية الولادة تحت الماء.

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أما الدكتور بشير دولتلي، استشاري ورئيس قسم الأمراض النسائية والتوليد في مستشفى برجيل، فقال: “الولادة تحت الماء تساعد جسم الحامل على إطلاق كمياتٍ منخفضة من هورمونات الإجهاد، والمزيد من هورمونات الطلق والأوكسيتوسين، ما يحفز بالتالي تقلصات المخاض، ويجعلها أكثر فعاليةً وانتظاماً”.

التجهيزات الطبية الحديثة التي تلبي احتياجات المرضى الأكثر تطلباً، والأجواء الهادئة والمريحة في مستشفى برجيل، والتي يوفرها فريقٌ من المؤهلين تأهيلاً رفيعاً مع الخبرة العملية التي يمتلكونها، تتيح لهم تقديم أفضل الخدمات لحديثي الولادة، والتعامل مع كل الأوضاع التي قد يواجهها هؤلاء.

بالإضافة إلى ذلك، فلقد بات لدى الحوامل في دولة الإمارات العربية المتحدة، أمثال السيدة شمّا، فرصةٌ متاحة للاستفادة من خدمة الولادة تحت الماء، بفضل الفريق الطبي المتخصص في مستشفى برجيل، والذي يضع صحتهنّ وتقديم خدماتٍ مثالية لهنّ في طليعة أولوياته.

مع الفوائد العديدة التي توفرها الولادة تحت الماء، وبوجود فريق متخصص في قسم الأمراض النسائية والتوليد يعتبر التميز الطبي أبرز اهتماماته في مستشفى برجيل، بات لدى الحوامل في دولة الإمارات العربية المتحدة خيارٌ متاح لاستخدام طريقة ولادة بديلة، وفريدة.