اخبار الخليج

عطل مفاجئ يضرب فيسبوك وإنستغرام وواتسآب في عدد من دول العالم

0 نشر
محمد المسلمي 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع عطل مفاجئ يضرب فيسبوك وإنستغرام وواتسآب في عدد من دول العالم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أصيب موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الأربعاء، بخلل فني مفاجئ أدى إلى توقف الموقع في عدد من دول العالم.

وتفاجأ المستخدمون، بفشلهم في الدخول إلى حساباتهم بعد اكتشافهم عدم توفر الخدمة، وتعذر ظهور التايم لاين على الموقع.

وأبلغ المستخدمون، عدم تمكنهم من رفع أي صور أو وسائط متعددة على التطبيقات التابعة لشركة “فيسبوك”، ومنها إنستغرام وواتسآب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عطل مفاجئ يضرب فيسبوك وإنستغرام وواتسآب في عدد من دول العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا