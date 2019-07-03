الان تتابع عطل مفاجئ يضرب فيسبوك وإنستغرام وواتسآب في عدد من دول العالم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
أصيب موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الأربعاء، بخلل فني مفاجئ أدى إلى توقف الموقع في عدد من دول العالم.
وتفاجأ المستخدمون، بفشلهم في الدخول إلى حساباتهم بعد اكتشافهم عدم توفر الخدمة، وتعذر ظهور التايم لاين على الموقع.
وأبلغ المستخدمون، عدم تمكنهم من رفع أي صور أو وسائط متعددة على التطبيقات التابعة لشركة “فيسبوك”، ومنها إنستغرام وواتسآب.
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