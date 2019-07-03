دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تعلن عن تطوير تقنية جديدة للذكاء الإطناعي في الأجهزة ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت العملاق الكوري عن تطوير تقنية جديدة للذكاء الإصطناعي في الأجهزة تأتي بحجم أصغر مع قدرة على دعم ميزة التعلم العميق ومعالجة كم كبير من البيانات في أقل وقت مع إستهلاك أقل للطاقة.

قامت شركة سامسونج بتطوير خوارزمية للذكاء الإصطناعي في الأجهزة تعرف ب On-Device AI، حيث تأتي بحجم صغير وكفاءة وآداء أفضل في ميزة التعلم العميق ومعالجة كم كبير من بيانات الخوادم، حيث تتيمز بقدرة على دعم عمليات الحوسبة بآداء 8 مرات أسرع من التقنية الحالية.

وتأتي التقنية الجديدة للذكاء الإصطناعي بميزة رئيسية في معالجة كم كبير من البيانات دون أن يتم إستهلاك الطاقة بشكل أكبر، كما أن التقنية تعطي آداء سريع في عمليات الحوسبة بإستخدام نسبة أقل من الترانزستورات من 1/40 إلى 1/120 مما يدعم خفض تكلفة أنظمة الحوسبة مع آداء مستقر وسريع.

Advertisements

يذكر أن تقنية الذكاء الإصطناعي الجديدة تأتي من سامسونج لدعم رقاقة معالج Exynos 9820 التي تأتي بميزة NPU في الرقاقة الخاصة بأنظمة الأجهزة المحمولة.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تعلن عن تطوير تقنية جديدة للذكاء الإطناعي في الأجهزة ظهر على التقنية بلا حدود.