دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات مصورة لجهاز سامسونج اللوحي Galaxy Tab A8 للعام 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت أحدث التسريبات على خطط العملاق الكوري لإطلاق جهازها اللوحي Galaxy Tab A8 للعام 2019 خلال الفترة القادمة، واليوم جاءت تسريبات مصورة لتكشف عن تصميم هذا الإصدار مع بعض من المواصفات.

يعد جهاز Galaxy Tab A8 للعام 2019 أحد إصدارات سامسونج منخفضة التكلفة الذي ينطلق لاحقاً هذا العام، حيث أشارت تقرير نشر مؤخراً إلى أن هذا الإصدار يأتي بمعالج Snapdragon 429 رباعي الأنوية بسرعة 2GHz، كما يضم ذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 32 جيجا بايت ويدعم التخزين الخارجي.

أيضاً يأتي الجهاز كما يظهر في العنوان بحجم 8 إنش في الشاشة مع أبعاد 16:10، إلا أن التسريبات لم تقدم تفاصيل حول جودة العرض في الشاشة.

من جانب أخر يضم جهاز Galaxy Tab A8 للعام 2019 كاميرة خلفية مميزة بمستشعر 8 ميجا بيكسل، بينما يضم مستشعر للكاميرة الأمامية بدقة 2 ميجا بيكسل.

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كما أشار التقرير إلى أن سامسونج تقدم هذا الإصدار بألوان الفضي والأسود، وينطلق الجهاز بنظام تشغيل Android 9 Pie، مع بطارية بقدرة 5100 mAh.

يذكر أن بعض التسريبات السابقة قد أشارت إلى أن سامسونج تستعد أيضاً لإطلاق جهاز لوحي أخر مع توقعات أن يكون هذا الجهاز هو Galaxy Tab Active Pro أو إصدار أخر من سلسلة A.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات مصورة لجهاز سامسونج اللوحي Galaxy Tab A8 للعام 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.