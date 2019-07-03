قتلى وجرحى مدنيين فى ضربة جوية لطائرات تابعة لحكومة السراج جنوب طرابلس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، نقلا عن مصادر قولها، أن هناك عددا من القتلى والجرحى المدنيين، فى ضربة جوية نفذتها طائرات تابعة لحكومة فائز السراج على منطقة سيدى السائح جنوبى العاصمة الليبية طرابلس. Advertisements

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