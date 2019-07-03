"الإغاثة التركية" ترسل مساعدات للمحتاجين بشمال حلب

كليس / عزت ماضي / الخليج 365

أرسلت هيئة الإغاثة التركية (İHH)، الأربعاء، مساعدات إلى شمالي سوريا، بغية توزيعها للأسر المحتاجة.

وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي للهيئة، الأربعاء، أنها أرسلت طرودا غذائية ومستلزمات نظافة إلى المحتاجين في مدينة أعزاز شمالي حلب، بغية توزيعها للأسر المحتاجة.

وأضاف البيان: "نواصل أنشطة المساعدات لذوي الاحتياجات الخاصة أيضا، حيث جرى مؤخرا توزيع طرود غذائية ومستلزمات نظافة لأسر 500 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بسوريا". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.