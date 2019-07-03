كليس / عزت ماضي / الخليج 365
أرسلت هيئة الإغاثة التركية (İHH)، الأربعاء، مساعدات إلى شمالي سوريا، بغية توزيعها للأسر المحتاجة.
وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي للهيئة، الأربعاء، أنها أرسلت طرودا غذائية ومستلزمات نظافة إلى المحتاجين في مدينة أعزاز شمالي حلب، بغية توزيعها للأسر المحتاجة.
وأضاف البيان: "نواصل أنشطة المساعدات لذوي الاحتياجات الخاصة أيضا، حيث جرى مؤخرا توزيع طرود غذائية ومستلزمات نظافة لأسر 500 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بسوريا". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر "الإغاثة التركية" ترسل مساعدات للمحتاجين بشمال حلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.