الاتحاد الأوروبي: قصف مركز إيواء المهاجرين في ليبيا غير مقبول

بروكسل / الخليج 365

قال الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إن القصف الذي استهدف مركزا لإيواء المهاجرين قرب طرابلس الليبية، أمر لا يمكن قبوله.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيدريكا موغريني، والمفوض المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، يوهانس هان، ومسؤول شؤون الهجرة والجنسية في المجلس الأوروبي دميتريس أفراموبولوس.

وأعرب البيان عن أسفه للقصف الذي طال المدنيين، بما في ذلك طالبي اللجوء والمهاجرين.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي يعارض دائما استخدام العنف، ويدعو لاحترام القوانين الدولية والقيم الإنسانية.

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ودعا إلى فتح تحقيق عاجل حول الهجوم على مركز الإيواء، ومحاسبة المسؤولين.

وتابع: "الهجوم يشير إلى مدى الحاجة للإسراع في إعلان وقف إطلاق النار بليبيا، وندعو جميع الأطراف في البلاد إلى دعم مبادرات السلام".

وقُتل أكثر من 30 شخصا جراء قصف شنّته طائرات تابعة لـ"حفتر" على مقر لإيواء مهاجرين غير نظاميين بمنطقة تاجوراء شرقي العاصمة طرابلس، حسب الناطق باسم وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق- المعترف بها دوليا- فوزي اونيس، فيما لم يصدر تعليق من قوات حفتر على الحادثة حتى اللحظة.

وفي 4 أبريل/ نيسان الماضي، بدأت قوات "حفتر" عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.