فرنسا تدين استهداف مركز لإيواء مهاجرين بطرابلس الليبية

باريس / يوسف أوزجان / الخليج 365
أدانت الخارجية الفرنسية، قصف مركز لإيواء المهاجرين في العاصمة الليبية طرابلس، والذي أسفر عن وقوع قتلى وجرحى مدنيين.
وفي بيان صادر عنها، قالت الخارجية: "فرنسا تدين الهجمات على مركز لإيواء مهاجرين في منطقة تاجوراء والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 40 شخصا، وتسببت في إصابة المئات".
وأضاف: "جرى استهداف هذا المركز للمرة الثانية منذ الهجمات على طرابلس".
وحثت الخارجية جميع الأطراف على خفض التصعيد ووضع حد للهجمات، والعودة إلى العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأعربت عن دعمها لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة.
وقُتل أكثر من 30 شخصًا جراء قصف شنّته أمس طائرات تابعة لـ"حفتر" على مقر لإيواء مهاجرين غير نظاميين بمنطقة تاجوراء شرقي العاصمة طرابلس.
وفي 4 أبريل/ نيسان الماضي، بدأت قوات "حفتر" عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة.
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