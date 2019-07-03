السودان .. حركة متمردة تدعو إلى عدم التفاوض المباشر مع "العسكري"

الخرطوم / بهرام عبد المنعم / الخليج 365

دعت الحركة الشعبية/ شمال، بالسودان، الأربعاء، قوى إعلان الحرية والتغيير، إلى عدم التفاوض المباشر مع المجلس الانتقالي العسكري.

وقال ياسر عرمان نائب رئيس الحركة، في تصريحات إعلامية "المجلس العسكري محاصر وهو يريد كسب الوقت حتى يحقق اتفاقا ضعيفا لا يعطي سلطات حقيقية للحكومة المدنية المزمع تشكيلها".

واعتبر عرمان أن المجلس العسكري يواجه "عزلة داخلية وخارجية يريد الالتفاف عليها".

وتابع، "المجلس العسكري وقوات الدعم السريع لا يزالون يواصلون قتل المتظاهرين، ولم يقبلوا بلجنة تحقيق دولية، وقوات الدعم السريع تريد تكرار تجربة الإنقاذ (النظام السابق)، لبناء قوة موازية خارج إطار الدولة وبدعم خارجي".

وزاد، "مصلحتنا في قوى الحرية والتغيير رفض التفاوض المباشر والاستمرار في التفاوض عبر الوسطاء وهو الخيار الأسلم والأفيد في ظل مناورات المجلس العسكري والتفافه على الثورة".

Advertisements

والخميس، أعلنت قوى الحرية والتغيير (الإطار الجامع للقوى المنظمة للاحتجاجات بالسودان) استلام مسودة اتفاق مقترح من الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة، للاتفاق مع المجلس العسكري.

وكانت الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة، أعلنت الثلاثاء، وجود نقطة خلاف واحدة بين المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير تتمثل في نسب التمثيل بالمجلس السيادي، ودعت الطرفين إلى لقاء مباشر لتجاوز الخلاف وايجاد حل للأزمة.

ومنذ أن انهارت المفاوضات بينهما، الشهر الماضي، يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة، خلال المرحلة الانتقالية.‎

وأعرب المجلس العسكري مرارا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن قوى التغيير تخشى من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.

وفي 11 أبريل/ نيسان الماضي، عزلت قيادة الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة بعد 30 عاما قضاها في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.