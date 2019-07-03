تونسي ومغربي وبنغالي ضمن ضحايا "قصف المهاجرين" بطرابلس

ليبيا / الخليج 365

كشفت حكومة الوفاق الليبية، الأربعاء، أن تونسيا ومغربيا وبنغاليا ضمن قتلى قصف مركز لإيواء المهاجرين في طرابلس، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصا.

وقال الناطق باسم خارجية حكومة الوفاق الليبية محمد القبلاوي، في مؤتمر صحفي، نقلته فضائيات عربية، "هناك معلومات أولية من جانب وزارة الصحة أن هناك قتيلا من تونس وآخر من المغرب إضافة إلى بنغلاديش وجنسيات إفريقية مختلفة".

وأوضح أنه جارِ توثيق البيانات وإعلانها في الساعات القليلة القادمة.

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وقُتل أكثر من 30 شخصًا جراء قصف شنّته ـ حسبما قالت حكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليًا)- طائرات تابعة لـ"حفتر" على مقر لإيواء مهاجرين غير نظاميين بمنطقة تاجوراء شرقي العاصمة طرابلس.

وفي وقت سابق، أدانت الخارجية التركية، والاتحاد الأوروبي، ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، قصف المركز.

وفي 4 أبريل/ نيسان الماضي، بدأت قوات "حفتر" عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.