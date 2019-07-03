"نداء السودان": مستعدون للتوقيع على مبادرة الوساطة بالأحرف الأولى

الخرطوم / بهرام عبد المنعم / الخليج 365

أعلن تحالف نداء السودان المعارض، الأربعاء، التوقيع على مبادرة الوساطة الإفريقية الإثيوبية بالأحرف الأولى ضمن قوى إعلان الحرية والتغيير.

جاء ذلك في بيان صادر عن تحالف نداء السودان، اطلعت عليه الخليج 365.

وأضاف التحالف في بيانه: "المبادرة تمثل إطارا جيدا للجلوس على طاولة التفاوض المباشر لاستكمال عملية الانتقال إلى السلطة المدنية الديمقراطية".

وتابع: "عملية التفاوض يقودها الوفد التفاوضي وفق الموقف المتفق عليه ومرجعيته السياسية المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير".

والخميس، أعلنت قوى الحرية والتغيير، قائدة الحراك بالسودان، استلام مسودة اتفاق مقترح من الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة، للاتفاق مع المجلس العسكري.

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وكانت الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة، أعلنت الثلاثاء، وجود نقطة خلاف واحدة بين المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير تتمثل في نسب التمثيل بالمجلس السيادي، ودعت الطرفين إلى لقاء مباشر لتجاوز الخلاف وايجاد حل للأزمة.

ومنذ أن انهارت المفاوضات بينهما، الشهر الماضي، يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة، خلال المرحلة الانتقالية.‎

وأعرب المجلس العسكري مرارا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن قوى التغيير تخشى من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.

وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2019 أُطلق "إعلان الحرية والتغيير" برعاية 4 قوى رئيسية: "تجمع المهنيين السودانيين"، و"الإجماع الوطني"، و"نداء السودان"، و"التجمع الاتحادي المعارض".

وفي 11 أبريل/ نيسان الماضي، عزلت قيادة الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة بعد 30 عاما قضاها في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.