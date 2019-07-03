الحريري: قطعنا شوطا كبيرا في حماية النازحات

بيروت / ادوار حداد / الخليج 365

قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الأربعاء، إن "لبنان قطع شوطا كبيرا في مجال الحماية والمشاركة للنساء اللاجئات والنازحات".

جاء ذلك خلال افتتاحه "مشروع تعزيز الوصول إلى الحماية والمشاركة للنساء اللاجئات والنازحات والمجتمعات المضيفة"، في السراي الحكومي ببيروت.

وأضاف "إيماني بدور المرأة جسدته بفعل، من خلال التوزير الحاصل للنساء في مجلس الوزراء والعمل الذي تقوم به الوزيرة فيوليت الصفدي - وزيرة الدولة لشئون المرأة - والوزيرات الأخريات بالمجلس".

وأبدى الحريري استعداد حكومته "لبذل المستحيل كي تحصل المرأة على كامل حقوقها، فلبنان والحمد لله تقدم بخطوات كبيرة جدا في هذا الشأن".

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وأردف "هذا عمل مهم جدا لنا وللمرأة في لبنان، وكذلك تمكين النساء النازحات، لأنه إذا فقد الإنسان الأمل فقد معه كل شيء".

وشدد على ضرورة العمل على تمكين هؤلاء النساء كي يتمكن من القيام بعمل ما في حياتهن، رغم العذاب الذي ذقنه، سواء بالخروج من سوريا أو غيرها.

ونهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، بلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 997 ألف لاجئ، إضافة إلى آخرين غير مسجلين، حسب مفوضية اللاجئين.

ويقدّر عدد النازحات في لبنان بنحو 300 ألف نازحة، حسب تقارير رسمية.

ويشكو لبنان، البالغ عدد مواطنيه نحو 4.5 ملايين، من أعباء اللاجئين السوريين وضغطهم على موارده المحدودة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.