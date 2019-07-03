مقتل مدنيين اثنين وجرح 28 في تفجيرين بـ"الباب" شمالي سوريا

حلب / عمر كوباران / الخليج 365
قتل مدنيان وجرح 28 آخرون في تفجيرين متزامنين في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة الجيش السوري الحر شمالي سوريا.
وأفاد مراسل الخليج 365 في المنطقة أن دراجتين ناريتين مفخختين إحداهما في مركز مدينة الباب، والثانية في بلدة قباسين التابعة لها، انفجرتا بشكل متزامن.
ووقع الاتفجار الأول بالقرب من مسجد عمر بن الخطاب في مركز مدينة الباب، وأسفر عن قتيلين مدنيين و15 جريحا اثنان منهم جراحهما خطيرة.
وجرح في بلدة قباسين 13 شخصا، 2 منهم جراحهما خطيرة لدى انفجار الدراجة المفخخة في سوق الخضروات بالبلدة.
ووجهت قوات الأمن في المنطقة أصابع الاتهام في التفجيرين لمنظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية.
وسبق وتعرضت مدينة الباب لعدد من التفجيرات أسفرت عن قتلى وجرحى، حيث كانت تلك التفجيرات من تدبير " ي ب ك" الإرهابية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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