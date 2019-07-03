اسرائيل تتهم "حماس" بالتخطيط لتنفيذ هجمات ضدها

القدس / الخليج 365

اتهم جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، الأربعاء، الجناح العسكري لحركة "حماس"، المعروف باسم عز الدين القسام، بالتخطيط لتنفيذ عمليات تفجيرية داخل إسرائيل.

وقال "الشاباك" في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الخليج 365 إن حماس سعت إلى "تهريب مدرب في مجال المتفجرات إلى داخل إسرائيل من أجل إنشاء مختبر متفجرات في الضفة الغربية لصناعة عبوات ناسفة يتم استخدامها في تنفيذ عمليات تفجيرية داخل إسرائيل".

وأشار إلى أن فادي أبو السبح، 35 عاما، من سكان مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، اعتقل في مدينة الطيبة (وسط) في الثامن عشر من مايو/ أيار الماضي"، بعد دخوله إلى إسرائيل بتصريح بهدف تلقي العلاج الطبي".

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وقال البيان إن أبو السبح "تلقى تدريبات من قبل الجناح العسكري لحركة حماس قبل نحو سنة من دخوله".

وبحسب " الشاباك" فإنه اعتقل فلسطينيين آخرين، في الفترة الماضية بالضفة الغربية لاتهامهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات.

واتهم الشاباك، كتائب القسام ببذل جهود متواصلة لإقامة "شبكات في الضفة الغربية بهدف تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية".

ولم تصدر حركة حماس، أو جناحها العسكري، ردا فوريا على ما ذكره بيان الشاباك.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.