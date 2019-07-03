المرور: هذه حقيقة تغيير شكل #لوحات_المركبات في #المملكة

صحيفة الخليج الالكترونية كشفت الإدارة العامة للمرور حقيقة الأنباء المتداولة عن إصدار جديد للوحات المركبات في المملكة. Advertisements وأكدت إدارة المرور أنه لا صحة لإصدار لوحات جديدة للمركبات في المملكة، وذلك في ردها على استفسار مواطن بخصوص الصور التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي والتي تظهر تغييراً في شكل لوحات المركبات.

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