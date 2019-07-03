انتشال جثة طفل من داخل مَسبح بـ #الرياض

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صحيفة الخليج الالكترونية
باشرت فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني بالرياض انتشال جُثة طفل سوداني توفي غرقاً في مسبح إحدى المدارس بحي النزهة في الرياض، كان قد اختفى في ظروف غامضة مساء أمس الثلاثاء.
وكانت الجهات الأمنية قد تلقت بلاغاً من مقيم سوداني، مساء أمس الثلاثاء عن اختفاء ابنه الصغير الذي تركه مع شقيقه بمسبح إحدى المدارس في حي النزهة بالرياض.
وأضاف المقيم السوداني أن مشرفي المسبح أخبروه أن ابنه خرج من المسبح وتوجه إلى دورة المياه ولم يروه بعد ذلك.
وبعد إبلاغ الشرطة استدعيت فرق الدفاع المدني التي أجرت مسحاً شاملاً لمبنى المدرسة، لتعثر على جُثة الطفل داخل المسبح.
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