الداخلية تعلن عن #وظائف_صحية للنسائي

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الخليج - واس
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للإدارة العامة للخدمات الطبية وبرنامج مستشفى قوى الأمن للوظائف الصحية برتبة (وكيل رقيب، عريف، جندي أول) للعنصر النسائي للتعيين عليها في مستشفى قوى الأمن والمراكز الصحية التابعة للإدارة العامة للخدمات الطبية.
وأوضحت الإدارة العامة أنه سيتم استقبال الطلبات على تلك الوظائف عبر بوابة (أبشر – التوظيف) خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً الموافق 4 / 11 / 1440 هـ ، وحتى يوم الخميس 8 / 11 / 1440هـ الساعة العاشرة صباحاً على الرابط التالي www.jobs.sa.
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