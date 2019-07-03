“البيئة” تدعو 88 متقدماً ومتقدمة لإجراء المقابلات الشخصية ومطابقة البيانات

الخليج - واس

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة (88) متقدماً ومتقدمة على وظائفها المعلن عنها يوم 1440/06/19 هـ ، وذلك لإجراء المقابلة الشخصية ومطابقة بياناتهم للمرحلة الثانية ولمدة ثلاثة أيام اعتباراً من الثلاثاء 1440/11/6 هـ ، وذلك بديوان الوزارة – حي الملك عبدالله -مخرج 12.

وأوضحت أنه بإمكان المتقدمين الاطلاع على الأسماء المرشحة على الرابط:

وفي حالة الرغبة في الاستفسار الاتصال على 0112038888 تحويلة 1480 – 1152.