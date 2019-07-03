الأمم المتحدة: مقتل 30 على الأقل في هجوم على مركز للمهاجرين بالعاصمة الليبية

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الأربعاء إن 30 مهاجرا على الأقل قتلوا في ضربة وقعت خلال الليل على مركز للمهاجرين في العاصمة الليبية طرابلس وإن عشرات أصيبوا.
كانت ضربة جوية في ساعة متأخرة الليلة الماضية قد أصابت مركزا لاحتجاز المهاجرين، ومعظمهم من الأفارقة، في ضاحية تاجوراء في طرابلس وقال مسؤول طبي ليبي إنها أدت لمقتل 40 شخصا على الأقل وإصابة 80 آخرين.
وقال تشارلي ياكسلي المتحدث باسم المفوضية إنه لا يمكن تأكيد من الذي شن الهجوم على المركز الذي كان يؤوي نحو 600 شخص لكن هناك فرقا طبية على الأرض.
وأضاف لرويترز "مع مواصلة عملية الإنقاذ، ربما يتبين أن عدد القتلى أعلى".
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