مسؤول بـ"الحرية والتغيير" لـ"سبوتنيك": ندرس إجراء مفاوضات مع المجلس العسكري

الخرطوم — سبوتنيك. وقال عثمان في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء "هناك مشاورات بين قوى إعلان الحرية والتغيير حول إجراء مفاوضات مباشرة مع المجلس العسكري الانتقالي".

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وأوضح أن:

المجلس العسكري الانتقالي يريد رئاسة دائمة لمجلس السيادة وفترة انتقالية لعامين وهذا ما ترفضه قوى إعلان الحرية والتغيير.

وواصلت جماعات المعارضة الاحتجاجات في الوقت الذي تضغط فيه على الجيش للتخلي عن السلطة لكن المحادثات انهارت بعد أن داهمت قوات الأمن معسكر احتجاج أمام وزارة الدفاع في الثالث من يونيو/ حزيران.

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وقالت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة إن أكثر من 100 شخص قتلوا في المداهمة والحملة التي أعقبتها.

ونظم تحالف المعارضة استعراضا كبيرا للقوة يوم الأحد بخروج عشرات الآلاف إلى الشوارع.

وقال تحالف المعارضة إنه دعا إلى مسيرة حاشدة أخرى في 13 يوليو/ تموز وإلى عصيان مدني يوم 14 يوليو تموز. وأضاف أن تسعة أشخاص قتلوا خلال احتجاجات الأحد وأصيب نحو 200.

ويتهم المجلس العسكري جماعات المعارضة بالمسؤولية عن العنف وقال إن ما لا يقل عن ثلاثة أفراد من قوات الأمن أصيبوا بأعيرة حية.