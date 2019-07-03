شخص يهدد بتفجير القنصلية المصرية في الكويت

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© Photo / The Egyptian Embassy in Morocco
وأكد القوني أنه تمت السيطرة على الوضع في حينه من جانب أفراد الأمن بالقنصلية، حيث تبين أن الشخص المعتدي لم يكن يحمل معه سوى سلاحا أبيضا، ولم يعثر بحوزته على أوراق ثبوتية تدل على هويته.
وأشار السفير المصري لدى الكويت إلى أنه تم تسليم المعتدي للشرطة الكويتية، لمتابعة الإجراءات ضده والتحقيق معه لمعرفة دوافع ما قام به.
وتابع القوني، بأنه أجرى اتصالاً بالسفير ضاري العجران مساعد وزير الخارجية الكويتية لشؤون المراسم في هذا الشأن، وأكد العجران على اتخاذ السلطات الكويتية الإجراءات اللازم تجاه الواقعة وتوفير الحماية اللازمة لمقر القنصلية.
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