دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة أوبر إيتس تضيف ميزة جديدة للحجز وتناول الوجبات في المطاعم

بعد ارتفاع نسبة المستخدمين، أوبر إيتس تقرر إضافة ميزة Dine-In التي تتيح الحجز في المطاعم وتناول الوجبات هناك.

بدأت شركة أوبر وعن طريق خدمتها أوبر إيتس بتقديم خدمة جديدة للمستخدمين فيما يتعلق بالطعام تتيح الحجز في المطاعم وتناول الوجبات هناك، ما يعني أن المستخدم يستطيع حجز أي طاول ودفع ثمن وجبته ومن ثم بإمكانه تناولها فور وصوله إلى المكان، حسبما أشار موقع TechCrunch.

وتعتبر هذه الخطوة إضافة كبيرة للخدمة، لا سيما وأنها ستُمكن المستخدمين من اختصار الكثير من الوقت والجهد لحجز طاولاتهم في المطاعم وكذلك عدم مواجهة خطر نفاذ الحجز في ساعات الذروة، وفي نفس الوقت توفر عليهم رسوم توصيل الوجبات والخدمات الأخرى عند طلب الطعام.

ميزة أوبر إيتس تتيح للمستخدمين حجز طاولاتهم بشكل مباشر، وبالتالي عدم الحاجة لدفع أي شيء باستثناء ثمن الوجبات التي يتناولونها.

على الجهة الأخرى، فإن هذه الميزة ستكون مفيدة للمطاعم التي لا تقدم خدمات التوصيل وتهتم بحضور زبائنها في المكان نفسه.

يُشار إلى أن الميزة متاحة حاليًا في عدة مدن في الولايات المتحدة فقط وضمن مطاعم محددة، لكن متوقع توسعها قريبًا.

ويتواجد خيار الحجز وتناول الوجبات في المطاعم بجانب خيار التوصيل، ويمكن من خلاله اختيار المطعم المطلوب أو القريب ومن ثم تصفح قائمة الطعام التي يوفرها وحجز الطلب، ويمكن أيضًا في نفس الوقت تحديد الوقت الذي يريد المستخدم تناول وجبته فيه أو اختيار خيار “في أسرع وقت ممكن” في حال كان في طريقه للمكان ويريد تناول الوجبة بكل سرعة.

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وأثناء الحجز، فإن التطبيق سيعرض كم ستأخذ فترة إعداد الطعام، بُعد المسافة عن المطعم، السعر لكل وجبة، وتقييم المطعم، فيما سيرسل تنبيهًا عند الانتهاء من إعداد وجبة الطعام وتجهيز المكان.

لا تزال قيد الاختبار

وبالرغم من أن أوبر إيتس لم تكشف عن الميزة الجديدة بشكل علني، إلا أن الشركة أكدت وجودها لموقع TechCrunch.

ويمكن القول أن أوبر ستغير شكل الحجوزات في هذا المجال، خاصة وأن خدمات التوصيل الأخرى ستصارع لتتبعها بدخول المجال.

المصدر:

TechCrunch

التدوينة أوبر إيتس تضيف ميزة جديدة للحجز وتناول الوجبات في المطاعم ظهرت أولاً على عالم التقنية.