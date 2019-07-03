شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة أمريكا بتونس تؤجل الاحتفال بيوم الاستقلال لدواع أمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، تأجيل احتفالها بيوم الاستقلال الأمريكى الموافق 4 يوليو، إلى شهر سبتمبر المقبل. وذكرت إذاعة موزاييك التونسية، على موقعها الالكترونى، أن سبب التأجيل دواعى وتدابير أمنية. وكانت السفارة الأمريكية أعلنت غلق أبوابها فى العاصمة التونسية، بعد حوادث التفجير التى شهدتها البلاد الخميس الماضى.

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