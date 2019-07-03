شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التقديم لـ«حجاج الداخل» بعد ساعات.. إليك الرابط والخطوات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحج والعمرة بدء المرحلة الثانية من المسار الإلكتروني لحجاج الداخل بدءاً من صباح غدٍ الخميس، ملزمة حُجَّاج الداخل بالتسجيل في المسار الإلكتروني لهذا العام 1440/2019.

ويبدأ التسجيل في تمام الساعة الثامنة صباحًا -بمشئية الله تعالى-، فيما ذكر عضو المجلس التنسيقي لشركات حجاج الداخل “محمد القرشي” أن التسجيل سيتاح خلال الموقع حتى يوم السابع من شهر ذي الحجة أو في حالة اكتمال كافة المقاعد المخصصة لحجاج الداخل بكافة الشركات العاملة.

وأشار لأهمية اختيار الباقات وتحديد أعداد الحجاج، اقترب موعد موسم الحج لعام 1440 هـ 2019 ميلادي، وقد ارتأينا أن نقدم لكم تغطية شاملة حول آخر أخبار المسار الالكتروني لحجاج الداخل وذلك عبر الرابط الرسمي التابع لوزارة الحج والعمرة للعام الهجري 1440هـ.

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وأوضح أنه سيتم إرسال رسالة نصية على الجوال تفيد بالتسجيل وتحديد موعد سداد الرسوم، لافتا إلى أنه في حالة إذا لم يتم السداد خلال الفترة المحددة سيتم إلغاء الحجز وسيتم طرح المقعد مرة أخرى بالمسار للتسجيل عليه كما حذر أيضاً من المكاتب الوهمية.

ونشرت وزارة الحج والعمرة تصميم (إنفوجراف) عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، يوضح مراحل التسجيل والخطوات المطلوبة لتمام عملية التسجيل بنجاح (مرفق التصميم أسفل الخبر).

التقديم عبر رابط البوابة الإلكترونية لحجاج الداخل من هنا