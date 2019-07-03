عضو المجلس الأعلى للدولة يتحدث عن التدخلات الخارجية في ليبيا

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القاهرة — سبوتنيك وقال دبرز، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على خطاب وجهه رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق للأمين العام للأمم المتحدة اتهموا فيه تركيا بالتدخل، "أتحفظ جدا على لفظ ومصطلح التدخل التركي لأن لا أساس له من الصحة إطلاقا".
© Sputnik . Vladimir Trefilov
واعتبر دبرز أن مجلس النواب الليبي في طبرق "أصبح تابعا لحفتر ومسلوب الإرادة ولا يمتلك أمره".
ويتوالى تبادل الاتهامات بين قوات الجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر من جهة، وتركيا من جهة ثانية، بعد استهداف الجيش الليبي لطائرة مسيرة تركية في طرابلس، كانت تستعد لتنفيذ غارات على مواقع، قال الجيش إنها تابعة له.
يذكر أن الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر أعلن في الرابع من أبريل/ نيسان الماضي إطلاق عملية للقضاء على "الجماعات المسلحة والمتطرفة والإرهابية" في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، الذي أعلن ما أسماها "حالة النفير" لمواجهة الجيش واتهم حفتر بـ "الانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015".
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