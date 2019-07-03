اندلاع حريق داخل مطار كركوك في العراق

ذكرت وكالة أنباء العراق إن الحريق اندلع، اليوم، داخل مطار كركوك، مشيرة إلى أن النيران بدأت في حشائش وأعشاب ثم امتدت لتلتهم عددا من الكرفانات داخل المطار.

​كما أشارت إلى أن فرق الدفاع المدني تحاصر مكان الحادث لمكافحة النيران.