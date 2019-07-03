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اندلاع حريق داخل مطار كركوك في العراق

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ذكرت وكالة أنباء العراق إن الحريق اندلع، اليوم، داخل مطار كركوك، مشيرة إلى أن النيران بدأت في حشائش وأعشاب ثم امتدت لتلتهم عددا من الكرفانات داخل المطار.

​كما أشارت إلى أن فرق الدفاع المدني تحاصر مكان الحادث لمكافحة النيران.

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