رد قوي من إيران على تصريحات الإمارات عن احتلال "الجزر الثلاث"

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واعتبر بزشكيان، تصريحات القبيسي "تناقض الواقع وعديمة القيمة سياسيا وجغرافيا"، مؤكدا "سيادة إيران الوطنية الكاملة على الجزر الإيرانية الثلاث في الخليج الفارسي"، قائلاً: "من المؤكد أننا في هذا الصدد نرفض أي ادعاء مناقض للواقع وغير حقيقي وغير قانوني وفاقد للقيمة السياسية والجغرافية"، حسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وأضاف أن إيران "تتابع على الدوام سياسة الصداقة والجيرة الجيدة مع جميع الدول الجارة، وإننا وبهذا الصدد ننصح رئيس وفد الإمارات أنه من الأفضل بدلا عن توجه الاتهامات الفارغة والمكررة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن يفكر بمبادرات وأفكار إيران لتوفير الأمن وإرساء الاستقرار والتعاون الإقليمية وكذلك خفض التوترات وحالات سوء الفهم في المنطقة وأن لا يسمحوا باستخدام أراضيهم للعدوان والتآمر".

وكانت القبيسي قد قالت، خلال الجلسة الافتتاحية الرئيسية في المؤتمر البرلماني الدولي في العاصمة الروسية، موسكو: "احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث "طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبوموسى"، والتي تمثل جزءا غاليا من أرض دولة الإمارات إلى جانب محاولات تأجيج النزاعات وتسليح الميليشيات الإرهابية وتمويل الإرهاب والتطرف ما يشكل تهديدا للمنطقة وشعوبها"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وأكدت القبيسي، أن "سياسة دولة الإمارات تقوم على مبدأ احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني باعتبارهما أساسا لا غنى عنهما في حل النزاعات الدولية والعمل من أجل الاستقرار والأمن الدوليين".