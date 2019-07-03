دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تطبيق تيك توك يواجه مشاكل قانونية جديدة وهذه المرة في المملكة المتحدة

ضريبة النجاح والعدد الهائل من المستخدمين في تطبيق تيك توك بين كافة فئات الجمهور تجره إلى المحاكم.

يبدو أن تطبيق تيك توك لن ينتهي من المشاكل القانونية التي تواجهه بين الحين والآخر عطفًا على سياسة الاستخدام والجمهور ونوعية المحتوي الذي يتم نشره على منصة تدوين مقاطع الفيديو الشهيرة، حيث أن تحقيقات جديدة للتطبيق أخذت مكانها في المملكة المتحدة.

كان التطبيق يعاني من ضربة كبيرة في أبريل في الهند بسبب سياسة الاستخدام مما أدى إلى حظره في أهم أسواقه.

أما حاليًا، فالوضع مختلف لأن المشكلة داخل إحدى الدول الخاضعة لقانون الاتحاد الأوروبي لحماية المستهلكين وخصوصيتهم، ولذلك فإن تبعات القرار ممكن أن تؤثر على أسواق مختلفة ومهمة للتطبيق.

وبحسب صحيفة The Guardian البريطانية، فإن المفوض العام في المملكة المتحدة، إليزابيث دنهام، قالت للجنة البرلمانية أن تطبيق تيك توك لتدوين مقاطع الفيديو القصيرة يخالف القانون المعمول في الاتحاد الأوروبي والذي ينص على ضرورة وجود قانون استخدام وخصوصية مختلف للصغار عنه للكبار في جميع الشركات التقنية، وذلك بعد أن بدأت المملكة المتحدة تحقيقًا منذ فبراير بشأن التطبيق.

وتمثل ميزة المحادثة أهم الأسباب خلف هذا التحقيق، حيث أنها تسمح للبالغين بمراسلة صغار السن بكل سهولة على المنصة.

Advertisements

وبحسب التحقيق، فإن هذا الأمر يمكن أن يؤول إلى تحرش بالأطفال وغيرها من الأمور التي تشكل خطرًا عليهم.

يُشار أن تطبيق تيك توك والمملوك لشركة Bytedance يمكن أن يتم تغريمه 4% من عائداته في حال وُجد مخالفًا للقانون.

وتمثل نسبة 4% للعائدات نحو 22.6$ مليون، وهي أعلى من الغرامة المفروضة عليه من الولايات المتحدة في فبراير بـ6 ملايين.

المصدر:

The Guardian

التدوينة تطبيق تيك توك يواجه مشاكل قانونية جديدة وهذه المرة في المملكة المتحدة ظهرت أولاً على عالم التقنية.