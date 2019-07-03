شكرا لقرائتكم خبر عن وزير داخلية تونس للمواطنين: استمتعوا بالصيف بالشواطئ فنحن نواجه الإرهاب‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وطالب الزعق، فى تصريحات صحفية لجريدة "الصباح نيوز" المواطنين، بالاستمتاع بقضاء إجازتهم الصيفية، والنزول للشواطئ، وعدم الخوف من الإرهاب، مشيرًا إلى انتشار الوحدات الأمنية على الشواطئ، والمناطق الساحيلية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن الإرهاب يتغذى على "البروباجندا"، التى ينشرها الخائفون منه ولابد من مواجهته.