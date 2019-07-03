شكرا لقرائتكم خبر عن تفجير مخلفات حربية لتنظيم داعش غرب بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الأربعاء، أنها ستقوم بتفجير مخلفات حربية تعود لتنظيم داعش الإرهابى غربى العاصمة. وقالت القيادة - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إن القسم الهندسى فى الفرقة السادسة سيقوم بتفجير مسيطر عليه لكمية من المخلفات الحربية لعصابات "داعش" الإرهابية فى منطقة الزيدان غربى بغداد". يشار إلى أن قيادة عمليات بغداد تعلن بين فترة وأخرى عن تفجيرات لمخلفات حربية فى مناطق مختلفة من العاصمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفجير مخلفات حربية لتنظيم داعش غرب بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.