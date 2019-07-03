شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة أمريكية ترفض مجددا الإفراج عن السجين السعودى حميدان التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تركى التركى، نجل السجين السعودى فى الولايات المتحدة الأمريكية حميدان التركى، إن لجنة الإفراج المشروط، قررت رفض الإفراج عن والده الذى أمضى إلى الآن 14 عاما فى السجن.

وأوضح الشاب السعودى من خلال تغريدة عقب انتهاء جلسة قضائية جديدة للنظر في قضية والده: "حسبنا الله ونعم الوكيل، لجنة الإفراج المشروط رفضت الإفراج عن والدي #حميدان_التركي حيث أبلغه مندوب اللجنة بقرار الرفض هاتفيًا دون الاستماع لأقواله. اللهم إنه مغلوب فانتصر له".

ولم يوضح الابن ما إذا كان قرار عدم الإفراج نهائيا، إذ أن لدى لجنة الإفراج المشروط ثلاثة خيارات هي: قبول طلب الإفراج المشروط، أو رفض طلب الإفراج المشروط، وإعادة النظر بعد مدة تحددها اللجنة، أو رفض طلب الإفراج المشروط نهائيًا وإكمال مدة المحكومية القصوى (مدى الحياة).

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يُذكر أن السجين السعودي الأشهر في الولايات المتحدة الأمريكية قد انتهت جلسة قضائية سابقة له بطريقة غير متوقعة، وتركت مصيره غير واضح حتى الآن. وحميدان التركي وهو طالب دكتوراه سعودي مبتعث واعتُقل مع زوجته للمرة الأولى في شهر نوفمبر من العام 2004، بتهمة مخالفة أنظمة الإقامة والهجرة، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد فترة قصيرة.

واعتُقل مجددًا في عام 2005، بزعم اختطاف خادمته الإندونيسية، وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها، وحجز وثائقها.

وزعمت السلطات الأمريكية أنه «رفض تجديد إقامتها، وإجبارها على السكن في قبو غير صالح للسكن»، قبل أن يحُكم عليه بالسجن 28 عامًا.