تقرير أممي: مقتل 104 مدنيين في إقليم بجنوب السودان منذ اتفاق السلام

جوبا/أتيم سايمون/الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، مقتل أكثر من 100 مدني وتعرض عدد مماثل من النساء للاغتصاب والعنف الجنسي، بإقليم الاستوائية بدولة جنوب السودان منذ توقيع اتفاق السلام بين الحكومة والمعارضة المسلحة في سبتمبر/أيلول الماضي وحتى أبريل/نيسان 2019.

جاء ذلك في تقرير لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وصل الخليج 365 نسخة منه.

وبحسب التقرير فإن موجة جديدة من العنف اندلعت بين القوات الحكومية وفصائل المعارضة المسلحة في إقليم الاستوائية (جنوب) أسفرت عن مقتل 104 مدنيين وإصابة 30 آخرين خلال الفترة المذكورة.

وفي الإقليم ذاته، تعرض نحو 187 شخصاً للاختطاف من قبل الجماعات غير الموقعة علي اتفاق السلام تحديدا جبهة الخلاص، وحركة جنوب السودان الوطنية للتغيير إلى جانب القوات التابعة للحكومة والمعارضة المسلحة الموالية لريك مشار.

وزاد التقرير :"قادت أعمال العنف التي شهدها إقليم الاستوائية بعد توقيع اتفاق السلام إلى تشريد 56 ألف من المدنيين داخل جنوب السودان ، كما أدت إلى فرار أكثر من 20 ألف آخرين إلى البلدان المجاورة في أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ".

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وأشار إلى أنه برغم انحسار العنف والاقتتال في بقية أنحاء جنوب السودان بعد التوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة والمعارضة، فإن المنطقة الاستوائية لاتزال تشهد استمرارا في أعمال عنف وهجمات ضد المدنيين في المناطق المحيطة بولاية نهر ياي.

وطالب التقرير "جميع أطراف النزاع في المنطقة الاستوائية بالالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".

وناشد الحكومة بجنوب السودان "القيام بمسؤولياتها في حماية المدنيين ومحاربة جرائم العنف الجنسي التي يقوم بها منسوبيها من العسكريين المتواجديدن في منطقة وسط الاستوائية".

وفي 5 سبتمبر/أيلول الماضي، وقع فرقاء جنوب السودان، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اتفاقًا نهائيًا للسلام، بحضور رؤساء الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا "إيغاد".

وانفصلت جنوب السودان عن السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، وشهدت منذ 2013 حربًا أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة أخذت بُعدًا قبلياً.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.