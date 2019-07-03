السعودية تستقبل الخميس أول أفواج الحج

جدة / الخليج 365

أعلنت السعودية، الأربعاء، أن أولى رحلات موسم الحج، ستصل لمطارين بالبلاد فجر الخميس.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن مطارَي الملك عبد العزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة يستقبلان الخميس، أولى رحلات موسم حج هذا العام 1440هـ.

وأوضحت الوكالة أن "الهيئة العامة للطيران المدني قامت بتوفير إمكاناتها وطاقاتها كافة لاستقبال ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام".

وأشارت أنه تم تحويل جميع المسارات بمطار الملك عبد العزيز في الصالات التي تقدر بـ14 صالة سفر إلى اتجاه واحد، وهو اتجاه القدوم وذلك في مرحلة استقبال الحجاج.

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ولفتت أنه "ستتم إعادة تهيئتها -الصالات- مرة أخرى لخدمة المغادرين في مرحلة توديع الحجاج".

وتصل الطاقة الاستيعابية للمطار في اليوم الواحد في مرحلة القدوم 48 ألف راكب، وعدد مماثل في مرحلة المغادرة.

ويستوعب مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، خلال موسم الحج أكثر من 45 ألف مسافر يوميًا.

وصل عدد حجاج بيت الله الحرام، الموسم الماضي، إلى 2 مليون و371 ألفا و675 حاجاً، حسب إحصائية رسمية نهائية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.