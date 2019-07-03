الأمم المتحدة تدعو لوقف إعادة مهاجري "المتوسط" إلى ليبيا

جنيف / الخليج 365

دعت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، الأربعاء، إلى وضع حد فوري لإعادة المهاجرين الذين يحاولون عبور "البحر المتوسط" إلى ليبيا.

جاء ذلك غداة مقتل أكثر من 30 شخصًا جراء قصف - قالت حكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليًا) - إن طيران الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر وراءه، استهدف مقرا لإيواء مهاجرين غير نظاميين بمنطقة تاجوراء شرقي العاصمة، طرابلس.

وقال تشارلي ياكسلي، المتحدث باسم المفوضية، في تصريح نقلته وكالة أسوشييتد برس، إن المفوضية سبق أن حذرت قبل أقل من شهرين من تعرض المهاجرين الموجودين في مركز إيواء "تاجورا" لخطر الوقوع في القتال الدائر حول طرابلس.

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وأوضح أن مفوضية اللاجئين قررت إرسال فرق طبية إلى الموقع الذي تعرض للقصف.

و المقر المستهدف يتبع لكتيبة الضمان التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ويعتبر مركز إيواء المهاجرين الغير نظاميين في البلاد.

وفي 4 أبريل/ نيسان الماضي، بدأت قوات حفتر عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.