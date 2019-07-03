القاهرة / الخليج 365 قال الجيش المصري، الأربعاء، إن عناصر من القوات البحرية المصرية والهندية نظمت تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط. ووفق بيان للمتحدث باسم الجيش، العقيد تامر الرفاعي، يأتي التدريب "فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكرى". وشمل التدريب "تعزيز إجراءات الأمن البحرى وحماية خطوط المواصلات البحرية، وإدارة أعمال قتال هجومية ودفاعية مع إجراء تدريبات متنوعة باستخدام الطائرات العمودية لتعزيز أعمال قتال التشكيلات البحرية". Advertisements كما تضمن التدريب "تنفيذ تمرين الدفاع ضد التهديدات غير النمطية وتمرين تشكيلات الإبحار". وأكد الجيش المصري أن "التدريبات تهدف إلى تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الهندى والذى يتمتع بخبرات عميقة فى هذه المجالات". والثلاثاء، أعلن الجيش المصري، انطلاق مناورة عسكرية مع فرنسا في مياه البحر المتوسط شمالي البلاد. وتشهد المنطقة تجاذبات كثيرة الأونة الأخيرة أبرزها بين إيران وواشنطن، إضافة إلى تصاعد التدريبات العسكرية لا سيما بين الدول العربية والغربية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدريب عسكري مصري هندي بالمتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.