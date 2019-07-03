العثيمين يدعو لتشكيل خارطة طريق لحل القضية الفلسطينية

موسكو / الخليج 365

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، الأربعاء، إلى تشكيل خارطة طريق لحل القضية الفلسطينية، مجددا تمسك المنظمة بمبدأ حل الدولتين وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافرورف، في موسكو، نقلته قناة روسيا اليوم.

وقال العثيمين، عن تطورات القضية الفلسطينية: "موقفنا لم يتغير ومن الضروري تشكيل دولتين والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين".

وأكد أن المسجد الأقصى يعد أحد الأماكن المقدسة لمسلمي العالم، فضلا على أنه يجب الحفاظ على القرارات الدولية.

وأضاف: "نرحب بالحلول ولكن بالنظر لها بشكل كامل (..) ويمكن التحدث مع أي جهة ولكن ضروي تشكيل خارطة طريق"، دون تفاصيل.

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وردا على سؤال بشأن عودة عضوية سوريا المجمدة بالمنظمة وبجامعة الدول العربية قبل سنوات، قال العثيمين: "هذا موقف يتطلب إجماعا بين قادة الدول".

والإثنين، قالت منظمة التعاون الإسلامي، إن العثيمين، يبدأ الثلاثاء زيارة إلى روسيا، يلتقي خلالها كبار المسؤولين الروس، بهدف تعزيز العلاقات وبحث مختلف القضايا التي تهم العالم الإسلامي، خاصة القضية الفلسطينية.

وروسيا لديها صفة دولة مراقب في منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة وتعتبر ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة منذ 2008.

وتأتي زيارة العثيمين عقب أيام من إقامة ورشة الشق الاقتصادي لـ"صفقة القرن"، في البحرين، التي قاطعتها فلسطين.

وتهدف الورشة ضخ استثمارات على شكل منح وقروض مدعومة في فلسطين والأردن ومصر ولبنان، بقيمة إجمالية تقدر بـ 50 مليار دولار.

ويتردد أن "صفقة القرن" تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، في ملفات القدس واللاجئين وحدود عام 1967، مقابل تعويضات واستثمارات ومشاريع تنموية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.