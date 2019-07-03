مطالبة إفريقية بالتحقيق في قصف مركز إيواء مهاجرين بليبيا

عبد الجبار أبوراس / الخليج 365

طالبت مفوضية الاتحاد الإفريقي، الأربعاء، بإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن قصف مركز لإيواء المهاجرين في العاصمة الليبية طرابلس.

جاء ذلك في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمفوضية، اليوم، وذلك غداة مقتل أكثر من 30 شخصًا جراء قصف - قالت حكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليًا) - إن طيران الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر وراءه، استهدف مقرا لإيواء مهاجرين غير شرعيين بمنطقة تاجوراء شرقي العاصمة، طرابلس.

وجاء في البيان أن "رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي موسى فكي محمد يدين بشدة الضربة الجوية التي استهدفت مركز إيواء بليبيا وقتل أكثر من 40 مدنيا بريئا كلهم من المهاجرين".

وأضاف البيان أن رئيس المفوضية يطالب بإجراء "تحقيق مستقل لضمان تقديم جميع المسؤولين عن هذه الجريمة المروعة بحق الأبرياء للعدالة".

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وشدد رئيس المفوضية، بحسب البيان، على ضروة تطبيق وقف فوري لإطلاق النار بين جميع الأطراف لضمان حماية وسلامة المدنيين، خصوصا أولئك المهاجرين العالقين في مراكز الإيواء".

ودعا محمد أيضا "المجتمع الدولي لبذل جهود إنسانية ملحة لحماية المهاجرين الضعفاء، وتكثيف جهوده لحث جميع الأطراف على وقف الأعمال العدائية على الفور والعودة إلى طاولة المفاوضات".

والمقر المستهدف يتبع لكتيبة الضمان التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ويعتبر مركز إيواء المهاجرين الغير شرعيين في البلاد.

وفي 4 أبريل/ نيسان الماضي، بدأت قوات حفتر عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.