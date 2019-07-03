11 فلسطينيا مضربا عن الطعام في السجون الإسرائيلية

رام الله / قيس أبو سمرة / الخليج 365

قال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، الأربعاء، إن 11 معتقلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري (دون تهمة).

وأضاف نادي الأسير، في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن المعتقليْن جعفر عز الدين (48 عاما)، وإحسان عثمان (21 عاما)، يخوضان إضرابا عن الطعام منذ 18 يوما.

ولفت إلى أن ستة معتقلين يخوضون الإضراب منذ 11 يوما، رفضا لاعتقالهم الإداري، فيما شرع ثلاثة معتقلين بالإضراب المفتوح منذ الأول من يوليو/ تموز الجاري.

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وقالت أماني سراحنة، مسؤولة قسم الإعلام بنادي الأسير، لوكالة الخليج 365، إن السلطات الإسرائيلية، عزلت المضربين في زنازين انفرادية، ومنعت محاميهم من زيارتهم.

وأشارت إلى عدم توفر أي معلومات حول وضع المعتقلين المضربين الصحي، محذرة من تزايد عدد المضربين رفضا لسياسة الاعتقال الإداري المتزايدة.

والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال دون محاكمة، تُقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد "المنطقة الوسطى" (الضفة الغربية) في الجيش الإسرائيلي، لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.